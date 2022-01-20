سيتم الكشف عن سلسلة حواسيب Galaxy Tap S8 خلال حدث الإعلان عن هواتف Galaxy S22!

ربما هذا هو نفس الشيء الذي توقعناه بالفعل منذ فترة، ولكن اليوم لدينا تأكيد رسمي من أحدي المُسربين المشهورين على موقع تويتر والذي قال في تسريبه أنه سيتم الكشف عن سلسلة حواسيب Galaxy Tap S8 بجانب الإعلان عن سلسلة Galaxy S22.

على مدار الأشهر الماضية تم تسريب العديد من الأخبار الخاصة بحواسيب سامسونج اللوحية التالية Galaxy Tap S8، ونفس الشيء يحدث بالنسبة لثلاثي سلسلة Galaxy S22.

لذا، يبدو من الواضح أن الشركة الكورية العملاقة تخطط من أجل الكشف عن هواتفها الذكية الرائدة، جنباً إلى جنب مع السلسلة الرئيسية من حواسيبها اللوحية في نفس اليوم.

أما بالنسبة لأولئك الذين يتساءلون عن سلسلة Galaxy Tap S8، فهذه السلسلة عبارة عن تشكيلة جديدة من الحواسيب اللوحية التي تتألف من ثلاثة أجهزة، والتي نتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال حدث سامسونج الرئيسي القادم في شهر فبراير.

وبالمثل، تضم سلسلة هواتف سامسونج Galaxy S22 ثلاثة هواتف وهي Galaxy S22 و +Galaxy S22 و Galaxy S22 Ultra. أما بالنسبة للحواسيب اللوحية، فهي ثلاثة حواسيب والتي تشتمل على Galaxy Tap S8 و Galaxy Tap S8 Plus و Galaxy Tap S8 Ultra.

تم تسريب العديد من الأخبار الخاصة بمواصفات ومزايا تابلت Galaxy Tap S8 Ultra والذي اتضح أنه يحتوي على كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل.

وستأتي طُرز لكل من Galaxy Tap S8 و +Galaxy Tap S8 بمجموعة مختلفة من خيارات التخزين وذاكرة الوصول العشوائية. سيكون هناك طراز يحتوي على ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين 128 أو 256 جيجابايت.

أما بالنسبة للطراز المتميز في السلسلة فهو Galaxy Tap S8 Ultra وسيأتي بذاكرة عشوائية 8 أو 16 جيجابايت مع ذاكرة تخزين داخلية تبدأ عند 128 جيجابايت وتنتهي مع 512 جيجابايت.

جميع حواسيب Galaxy Tap S8 بشاشة 120Hz

أيضاً من المتوقع أن يتم تجهيز جميع حواسيب السلسلة بشاشات ذات معدلات تحديث مرتفعة بسرعة 120Hz، ولكن تم التأكيد مؤخراً على أن الإصدار القياسي Galaxy Tap S8 لن يأتي بشاشة OLED وإنما شاشة LCD عادية.

ولكن ستأتي الطُرز المميزة بشاشات OLED وسيحتوي طراز Ultra على أكبر شاشة عرض قياس 14.6 بوصة، بينما سيأتي طراز Tap S8 Plus بشاشة 12.7 بوصة، وسيأتي الطراز القياسي بشاشة 11 بوصة.

أخيراً، إذا كنت تنوي شركة سامسونج الإعلان عن سلسلة حواسيب Tap S8 خلال نفس حدث الإعلان عن Galaxy S22، فهذا يعني أننا سنراها يوم 8 أو 9 فبراير القادم.