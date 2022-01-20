كورونا يوقف تصوير الجزء السادس من مسلسل “الكبير”

كشفت الفنانة المصرية ليلى عز العرب عن توقف عمليات تصوير الجزء السادس من مسلسل “الكبير”، بشكلٍ مؤقت، بعد إصابة الفنان أحمد مكي والفنان هشام إسماعيل بفيروس كورونا.

وأكدت الفنانة المصرية خضوع الفنانين للبروتوكول الصحي المعمول به في مصر، وبأنّ صحتهما جيدة، مشيرة إلى أن طاقم العمل سيخضع لاختبارات كورونا للتأكد من عدم انتشار الفيروس بينهم.

وكان الفنان أحمد مكي قد بدأ بتصوير مشاهده الأولى في الجزء الجديد خارجياً، قبل أن يضطر للتوقف عن العمل بعد اكتشاف إصابته بالفيروس التاجي سريع الانتشار.

مسلسل “الكبير 6” من تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي وبطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد سلام وغيرهم، ومن المتوقّع عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

يذكر أن أحمد مكي حقق نجاحاً كبيراً في الموسم الرمضاني من خلال لعب بطولة مسلسل “الاختيار 2” رفقة الفنان كريم عبد العزيز.

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