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شائعات وفاة دريد لحام تعود للانتشار وباسم السلكا يكشف الحقيقة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مواقع الإنترنت خلال الساعات الماضية انتشار شائعات تتحدث عن وفاة الفنان السوري دريد لحام عن عمرٍ يناهز 87 عامًا إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وفنّد المخرج باسم السلكا الشائعات التي انتشرت كالنار في الهشيم هذه الشائعات بطريقة غير مباشرة، حيث قام بنشر صورة من كواليس مسلسل “على قيد الحب”، ظهر فيها برفقة الفنان المشهور باسم غوار الطوشة، والفنانة نادين والفنان مهيار خضور.

وعلق باسم السلكا على الصورة بالقول: الآن دريد لحام، نادين خوري، مهيار خضور من كواليس تصوير مسلسل على قيد الحب.

من جهةٍ أخرى، ردّت الفنانة تماضر غانم رئيسة فرع دمشق لنقابة الفنانين على الشائعات، وقالت من خلال حسابها الرسمي في موقع فيس بوك بأنّ دريد لحام بخير وعافية، وبأنّه لم يدخل المستشفى أبدًا.

يذكر أن غوار الطوشة يتابع حالياً تصوير مسلسل على قيد الحب المتوقع عرضه في الموسم الرمضاني القادم، والذي سيجمعه بالفنان أسامة الروماني لأول مرة منذ 40 عاماً.

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قناة 218 الليبية

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