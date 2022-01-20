نجم من مالاوي يصل الشهرة قريباً من عمر المائة

أصبح “جيدس شالاماندا” من دولة مالاوي الأفريقية، البالغ من العمر 92 عاماً، نجماً غنائياً بعد أن شوهد مقطع فيديو يُغنّي فيه، أكثر من 80 مليون مرّة، إثر نشره على منصة تيك توك.

والطريف في قصته أنه لا يملك هاتفاً جوّالاً ولا يعرف منصة “تيك توك”، التي تُنشر عليها مقاطع فيديو قصيرة تنتشر بسرعة البرق حول العالم، فأغنيته “ليني هو”، التي سجّلها في أواخر العام 2020، تحوّلت إلى ظاهرة تمتد من جنوب أفريقيا إلى الفلبين- وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

ويقول شالاماندا، من منزله المُحاط بأشجار المكاداميا والبعيد نحو 20 كيلومترًا من بلانتير، العاصمة الاقتصادية لمالاوي “يطلعني الشباب والشابات على مقاطع الفيديو على هواتفهم، ولكن ليس لديّ أدنى فكرة عن كيفية عملها”.

ويُعد حفيده ستيبسون أوستن “16 عاما”، الذي انطلق في عالم الهيب هوب والمبهور بطول مسيرة جدّه الموسيقية التي امتدّت على 70 عاماً، أنه “من المدهش أن يكون عاش كلّ هذا الوقت ليشهد على نجاحه العالمي.

وُلد جيديس شالاماندا في مدينة “شيرادزولو” في جنوب مالاوي، واشتهر مع قيثارته في كلّ أنحاء البلاد، وأغنيته “بوفالو سولدير” التي يروي فيها حلمه بالذهاب إلى الولايات المتحدة الأميركية، معروفة من قبل الجميع.

ويُغنّي حاليًا في حفلات موسيقية، فيما عزف إلى جانب أجيال جديدة من الموسيقيين في العقد الأخير، وقرّر أن يُسجّل في العام 2021 نسخة ريغي من بعض الأغنيات مع فنانة محلية في الثلاثينيات من عمرها، تُدعى بايشنس نامادينغو. وانتشر مقطع الفيديو بسرعة كبيرة حتى وصل عدد المشاهدات له إلى 7 ملايين على موقع “يوتيوب”.

في نهاية العام 2021، وصل مقطع الفيديو إلى منصة “تيك توك” وانتشر حول العالم. ورغم كون كلمات الأغنية بلغة الشيوا المحلية، إلّا أنها “تتوجه إلى روح” الذي يسمعها، حتى لو لم يكن يُجيد اللغة، بحسب جو ماشينغورا، وهو منتج وصاحب شركة إنتاج مقرّها في جنوب أفريقيا. ويقول ماشينغورا: “يُغنّي العجوز بشغف لدرجة أنه يُؤثّر بأي شخص يستمع إليه”.

ولكن لا يزال جيديس شالاماندا، الذي رُزق 14 طفلًا منهم سبعة لا يزالون على قيد الحياة، ينتظر أن يعود عليه الانتشار الواسع لأغنيته بمردود مادي. ويقول: “يُفاجئني أني لا أكسب شيئاً رغم شهرة الأغنية”، متابعًا “أنا سعيد بجعل الناس يرقصون في كل أنحاء العالم، ولكن يجب أن تكون هناك فائدة لي. أنا بحاجة إلى هذا المال”. وبحسب مدير أعماله بيمفيرو مفاندي، فإن عملية الحصول على عائدات حقوق الملكية لأغنيته التي انتشرت على “تيك توك” مستمرّة، وأعلنت جمعية حقوق الملكية في مالاوي أنها مستعدة لمساعدته.

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