لحل أزمة الرقائق العالمية – شركة TSMC تعزز إنتاجها بـ 44 مليار دولار

من المعروف أن كل من شركتي سامسونج و TSMC هما أكبر شركتين لإنتاج رقائق أشباه الموصلات الإلكترونية في العالم. ولكن كانت شركة TSMC تلعب الدور الاحتياطي والذي يأتي في المركز الثاني دائماً في هذا المجال.

تهدف شركة TSMC إلى تغيير قواعد اللعبة لكي تصبح أكبر شركة مصنعة للرقائق بحلول عام 2030 وذلك لن يأتي إلا من خلال الاستثمارات الضخمة.

يبدو أن الشركة التايوانية TSMC تحاول إحباط جهود شركة سامسونج، وفقاً لتقرير صادر عن مجلة The Korea Herald، فإن الشركة التايوانية تخطط لاستثمار أكثر من 52 تريليون وون، أي ما يعادل 43.7 مليار دولار أمريكي هذا العام لكي تصبح أكبر شركة منتجة للرقائق الإلكترونية في العالم.

يُقال بأن استثمارات شركة سامسونج في عام 2022 لإنتاج الرقائق لم تتخطى 45 تريليون وون، أي ما يعادل 37.8 مليار دولار أمريكي.

أعلنت شركة سامسونج في عام 2019 بأنها أصبحت أكبر شركة مصنعة للرقائق في العالم، وخططت الشركة لاستثمار 116 مليار دولار بحلول عام 2030.

رفعت شركة سامسونج الاستثمار بنحو 30% خلال العام الماضي ليصبح قيمة الاستثمار 151 مليار دولار. يبدو أن العملاق الكوري يسير على الدرب الصحيح من أجل التفوق على منافسة (TSMC) في استثمار الرقائق لمدة عامين على التوالي.

حيث استثمرت الشركة الكورية 27.7 مليار دولار في عام 2020، واستثمرت 33.6 مليار دولار في 2021 في إنتاج الرقائق. بالطبع هذه النسبة أكبر بكثير من نسبة استثمارات شركة TSMC التي لم تتجاوز 18.4 تريليون وون و 35.6 تريليون وون خلال نفس الفترة.

ولكن يظهر بكل وضوح أن شركة TSMC لا تريد ترك شركة سامسونج تهنأ وحدها بميزة الاستثمارات العالية خلال المرحلة المقبلة. حيث قررت الشركة التايوانية رفع قيمة الاستثمارات العام الجاري لجعل الأمور أصعب على الشركة الكورية الجنوبية.

ومن المفترض أن قيمة الاستثمارات الجديدة لشركة TSMC سيساعدها بشكل أكبر على تضييق الفجوة بينها وبين منافستها الكورية.

استحوذت شركة TSMC على 53.1% من سوق الرقائق الإلكترونية في الربع الثالث من العام الماضي، ثم تمكنت سامسونج من تخطي هذه النسبة بفارق 17.1% في الربع الأخير من نفس العام.