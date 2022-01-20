سجناء يرفعون دعوى ضد السجن بعد استخدام دواء الخيول لعلاجهم من كورونا

شهد أحد سجون ولاية أركنساس الأميركية حادثةً غريبةً وغير مألوفة، حيث قام عدد من السجناء برفع دعوى على السجن بعدما قام بعلاجهم من كورونا من خلال دواء مخصص للخيول.

وقال السجناء في الدعوى التي رفعوها إن إدارة السجن أعطتهم دواء إيفرمكتين الطارد للديدان عند الخيول مع مجموعة من الأدوية الأخرى أثناء إصابتهم بفيروس كورونا، وأكدوا إعطاءهم الدواء دون استشارتهم أو الحصول على موافقتهم.

وأشاروا إلى أنهم عانوا من الآثار الجانبية لتناول هذا الدواء كالإسهال، تقلصات المعدة واضطرابات الرؤية.

وكان مسؤولو الصحة في أميركا قد حذروا من استخدام أدوية الخيول لعلاج كورونا، خاصةً مع انتشار شائعات عن فعاليتها روجها المناهضون للقاحات في الولايات المتحدة.

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