توقيع اتفاقيات لعشرات الشركات لإنتاج «عقار» كورونا

أعلنت منظمة “مجمع براءات اختراع الأدوية” أنها وقعت اتفاقيات مع 27 شركة لإنتاج نسخ من حبوب شركة “ميرك” ضد عدوى فيروس كورونا “كوفيد-19” لتزود بها 105 دول نامية، بحسب ما نقلت وكالة “أسوشيتد برس”.



وقال “مجمع براءات اختراع الأدوية” المدعوم من الأمم المتحدة، إن الصفقات ستسمح لشركات الأدوية بصنع كل من المكونات الخام للعقار “مولنوبيرافير” والمنتج النهائي نفسه.

وذكرت المنظمة أن 27 شركة لتصنيع الأدوية المكافئة في 11 دولة، بما فيها بنغلاديش والصين ومصر وفيتنام وكينيا وجنوب إفريقيا، ستبدأ قريبا في إنتاج حبوب “ميرك”.

وأوضح المدير التنفيذي لـ”مجمع براءات اختراع الأدوية”، تشارلز غور، أن “هذه خطوة حاسمة نحو ضمان الوصول العالمي إلى علاج كوفيد-19 الذي يحتاجه الناس بشدة”.

ودواء “مولنوبيرافير” طورته شركتا “ميرك” و”ريدجباك بيوثيرابيوتكس”، ووردت تقارير بأنه يخفض معدل إيداع المستشفيات إلى النصف بين المرضى الذين ظهرت عليهم العلامات المبكرة للإصابة بـ”كوفيد-19″.

وسمحت سلطات كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة باستخدامه في الأشهر الأخيرة.

وأعلنت “ميرك” في أكتوبر أنها ستسمح لشركات أدوية أخرى بتصنيع “مولنوبيرافير”، ولن تتلق شركتا “ميرك” أو “ريدجباك بيوثيرابيوتكس”، ولا جامعة إيموري، التي اخترعت العقار، حقوق ملكية من مبيعات “مولنوبيرافير” التي تنتجها الشركات المكافئة، طالما لا يزال “كوفيد-19” يعتبر حالة طوارئ صحية عالمية.

يُشار إلى أن هذا العقار، الذي يحمل العلامة التجارية Lagevrio في بريطانيا، يعتبر أول علاج مضاد لفيروس كورونا عن طريق الفم يحصل على الموافقة، ويمكن أن يخفض إلى النصف فرص الوفاة أو العلاج في المستشفى لأولئك الأكثر عرضة لخطر الإصابة بـ” كوفيد- 19″ الحاد عند إعطائه في وقت مبكر من المرض.

وكانت شركة ميرك الأمريكية للأدوية، قد أكدت أن نتائج استخدام عقار “مولنوبيرافير” إيجابية للغاية لدرجة أن مراقبين خارجيين طلبوا وقف التجربة في وقت مبكر.

