عاصي الحلاني وديانا حداد يُطلقان ديو “عين القلب”

أطلق الفنانان اللبناني عاصي الحلاني وديانا حداد، أغنية ديو جديدة، حملت اسم عين القلب على تطبيق ديزر وإذاعة روتانا إف إم.

وتصدّرت صورة الفنانين اللبنانيين البوستر الرسمي للأغنية التي سيُطلق فيديو كليبها على قناة روتانا في يوتيوب، في وقتٍ لاحق.

وروج فارس الأغنية العربية لهذه الأغنية من خلال تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر، دعا من خلاله عشاقه للاستماع إليها.

وأغنية عين القلب من كلمات الشاعر البداوي وألحان سليم سلامة، وتوزيع موسيقي غسان مرهج.

يُذكر أنّ الفنان اللبناني أحيا عدّة حفلات غنائية في لبنان ومنطقة الخليج العربي، شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً من عشاقه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية