أمازون تُطلق الفيديو الدعائي لمسلسل “سيد الخواتم”

طرحت شركة أمازون الأمريكية الفيديو الترويجي لمسلسل سيد الخواتم الجديد، المتوقع انطلاق مشروعه يوم 2 سبتمبر القادم.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ المشروع الجديد سينطلق تحت اسم سيد الخواتم، حلقات القوة.

وتحدث المقطع الدعائي للمسلسل الجديد عن قصة منشأ حلقات القوى الـ20، التي حصل عليها ممثلون عن مختلف شعوب منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأشارت أمازون إلى أنّها قامت بإطالة المسلسل الجديد من خلال إضافة موسم جديد، مخصص للحديث عن الأحداث التي سبقت ثلاثية سيد الخواتم الشهيرة التي أخرجها المخرج بيتر جكسون.

ولم تكشف الشركة الأمريكية في الفيديو الترويجي، عن أسرار وسيناريو العمل الجديد.

الجدير بالذكر أنّ أمازون ستقوم بعرض المسلسل الجديد في أكثر من 240 بلداً عالمياً، من خلال منصة Amazon Prime Video.

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