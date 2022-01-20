لطيفة تحتفل بعيد ميلاد والدتها بالغناء لها

احتفلت الفنانة التونسية لطيفة بعيد ميلاد والدتها بطريقة مميزة، حيث قامت بنشر فيديو على حسابها الرسمي في موقع إنستغرام، ظهرت فيه وهي تُغنّي لوالدتها التي كانت جالسة على كرسيّ متحرك.

وعلّقت النجمة التونسية على الفيديو بالقول: كل ثانية، وكل دقيقة، وكل يوم، وكل شهر، وكل سنة والعمر كله وأنا في حضنك يا أغلى قلب يا أطيب أم، يا ملكة عمري وروحي، يا بطلة يا أول مدرسة في حياتي، وقالت في ختام رسالتها بأنّها لا تساوي شيئاً بدون والدتها.

وحظي الفيديو بتفاعلٍ كبير من عشاق النجمة التونسية، الذين تمنوا طول العمر والحصة لوالدتها.

يُذكر أنّ النجمة التونسية شاركت مؤخراً بالحفل الاستثنائي، الذي أقيم على منصة اليوبيل الذي أقيم في إكسبو دبي بمناسبة اليوم الوطني لتونس.

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