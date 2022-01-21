كسر فخذ العظم أسبابه أعراضه وأهمية علاجه الفوري

قالت الجمعية الألمانية لطب العظام، إنّ كسر فخذ العظم يحدث في النهاية العلوية للعظم، وحذّرت من خطورة إهماله وعدم علاجه الفوري.

وأشارت لوجود مجموعة من الأعراض التي تدل عليه، وحددتها بالشعور بآلام مبرحة في منطقة الورك والحوض والأرجل، بالإضافة لكدمات وتورم في مفصل الورك، وعدم القدرة على مد القدم المصابة، والشعور بصعوبات أثناء المشي.

ودعت الجمعية الألمانية الأشخاص الذين يعانون من هذا الكسر لإجراء الجراحة بشكل فوري، وقالت إنّ إهمال الكسر يؤدي لحدوث مضاعفات خطيرة كالعرج ومحدودية الحركة، الآلام المزمنة، بالإضافة لأضرار الأوعية الدموية كاضطرابات سريان الدم، وأضرار الأعصاب كاضطرابات الإحساس.

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