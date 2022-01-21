وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر 112 عاماً

أعلنت وسائل إعلام إسبانية وفاة عميد البشرية الإسباني ستاورنينو دي لافوينتي، الذي توفي عن عمرٍ يناهز 112 عاماً.

وأشارت الوسائل الإعلامية إلى أنّ المُعمّر الإسباني توفي في منزل إحدى بناته في مدينة ليون، الواقعة على بُعد 300 كيلو متر شمال شرق العاصمة الإسبانية مدريد.

وكان الرجل الإسباني قد دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية يوم 10 سبتمبر الماضي، بعد وفاة صاحب الرقم القياسي السابق بوبرتو ريكان إيميلو فلوريس.

وقالت عائلة المُعمّر الراحل، إنّه تُوفي بين 3 من أبنائه الثمانية، وأكدوا تمتعه بصحة بدنية وعقلية جيدة حتى أيامه الأخيرة.

يُذكر أنّ ستاورنينو دي لافوينتي كان يستعد للاحتفال بعيد ميلاده الـ113، الذي يصادف 12 فبراير.

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