تسريب كامل مواصفات Galaxy S22 Ultra – لم يعد يتبقى سوى القليل للحدث الرسمي!

مؤخراً ظهرت مواصفات هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra على الإنترنت بفضل تقرير موقع mymasterprice نقلاً عن تسريب Ishan Agarwal على موقع تويتر. حيث تم نشر مجموعة من العروض الجديدة التي يظهر فيها الهاتف بأربعة ألوان جديدة، بالإضافة إلى مجموعة من أهم مواصفات الهاتف الرئيسية.

فقط يمكنك أن تلقي نظرة على العروض الموضحة أدناه وستلاحظ أن الهاتف يأتي باللون الأسود والأبيض والوردي والأخضر. بالتأكيد سامسونج سوف تستخدم أسماء رائعة وخيالية لهذه الألوان.

هذه العروض تتوافق مع التسريبات التي حصلنا عليها سابقاً طوال الفترة الماضية. حيث يظهر هاتف Galaxy S22 Ultra من خلالها أنه مختلف تماماً عن كل من Galaxy S22 و +Galaxy S22، بينما سيكون أقرب في التشابه مع هاتف Galaxy Note 20.

الحواف العلوية والسفلية للهاتف مسطحة والجوانب الأمامية والخلفية متناسقة، ولكن بخلاف أشقائه الأصغر، سيأتي الهاتف مُرفق بقلم S-Pen وسيحتوي على فتحة / صومعة خاصة لإدراج القلم بداخلها.

سيأتي الهاتف بشاشة عرض منحنية وفتحة ثقب مركزية في أعلى منتصف الشاشة لكاميرا الصور الشخصية وستكون بحواف نحيفة للغاية.

المواصفات المحتملة لهاتف Galaxy S22 Ultra:

بالتأكيد سيتمتع الهاتف بأفضل المواصفات المتاحة لمنصة الهاتف الذكي على الإطلاق. حيث من المتوقع أن يحتوي على شاشة 2x Dynamic AMOLED قياس 6.8 بوصة بمعدل تحديث ديناميكي 120Hz دقتها +QHD.

لوحة العرض ستأتي بدقة أبعادها 3088×1440 بكسل بتقنية LTPO لتوفير معدل تحديث ديناميكي بحد أدنى 1Hz وحتى 120Hz للحفاظ على الطاقة.

تحت الغطاء المسؤول عن إدارة وتشغيل الهاتف معالج Snapdragon 8 Gen 1 أو Exynos 2200 الذي أعلنت عنه الشركة بالأمس القريب – بالتأكيد منطقة الشرق الأوسط ستحصل على نموذج Exynos 2200 من السلسلة.

بالنسبة لقدرات التصوير الفوتوغرافي، فسيحتوي الهاتف على عدسة رئيسية بدقة 108 ميجابكسل بتقنية Super Clear Lens، مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وعدستين تقريب تيليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل، إحداهما 3x والأخرى 10x.

سيأتي قلم S-Pen بزمن انتقال فائق السرعة لا يتجاوز 2.8 مللي ثانية وهو أقل وقت ممكن حتى الآن. تبلغ قياسات الهاتف 163.3×77.9×8.9 مم ويزن 228 جرام. الهاتف حاصل على شهادة IP68 من أجل توفير عنصر الحماية ضد رذاذ الماء ومقاومة الغمر بالماء والغبار والأتربة.

سيتم تشغيل الهاتف ببطارية سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 45 وات وستدعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 15 وات وسيحتوي الهاتف على مبكرات صوت ستريو مضبوطة بواسطة AKG وتدعم تقنية Dolby Atmos.

سيتم شحن الهاتف بنظام أندرويد 12 وفوقه واجهة سامسونج المخصصة One UI 4.1 ومن المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف جنباً إلى جنب مع أشقائه الأصغر يوم 8 أو 9 فبراير.