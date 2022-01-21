إطلاق تحديث iOS 15.3 بات قريباً – وهذا ما ننتظره!

تعمل ابل حالياً على تحديث جديد لأجهزة الايفون والايباد وهو iOS 15.3 و iPadOS 15.3 وحالياً يتوفر منه إصدار RC وهو تجريبي خاص بالمطورين ويسبق إطلاق النسخة النهائية.

ما الذي نتوقعه من تحديث iOS 15.3 ؟

تحديث iOS 15.3 و iPadOS 15.3 يأتي بعد نحو شهر تقريباً من إطلاق تحديثات iOS/iPadOS 15.2 لكنه لا يحمل نفس القدر من المزايا الجديدة، وإنما يركز بشكل أساسي على تحسين الأداء ودعم استقرار النظام وإصلاح بعش المشاكل الأمنية.

تحديث iOS 15.3 و iPadOS 15.3 متاح الآن للتحميل على أجهزة الايفون والايباد الخاصة بالمطورين، كما أنه متاح كذلك لأجهزة مشتركي برنامج ابل التجريبي Apple Beta Program.

إصلاح ثغرة متصفح سفاري

لعل أحد أهم التغييرات التي تأتي مع تحديثات iPadOS/iOS 15.3 هي إصلاح ثغرة متصفح سفاري التي تم رصدها مؤخراً.

الثغرة تتيح تسريب البيانات الشخصية للمستخدمين أثناء التصفح إذ تسمح للمواقع بالوصول إلى البيانات المتعلقة بتاريخ التصفح والمواقع التي قام المستخدم بزيارتها حديثاً، بالإضافة إلى معلومات متعلقة بحساب جوجل الخاص بك في حالة تسجيل الدخول من خلال متصفح سفاري.

ورغم إبلاغ ابل بالثغرة من قِبل الباحثيين الأمنيين قبل أشهر لم تتحرك ابل إلا بعد حديث الصحافة والمواقع الإلكترونية عنها.

مزايا لن تكون حاضرة ..

مع تحديث iOS 15.3 و iPadOS 15.3 كان يتوقع أن تأني مزايا مثل ميزة Universal Control والتي تتيح التحكم بعدة أجهزة من ابل معاً عبر شاشة اللمس أو لوحة اللمس والتنقل بين شاشة كل جهاز وآخر بسلاسة، وكذلك إمكانية إضافة الهوية الشخصية إلى تطبيق المحفظة Wallet لكن ذلك لم يتحقق ومن المنتظر قدومها مع تحديث iOS/iPadOS 15.4 لاحقاً في ربيع العام الجاري.

تحديث iOS 15.3 للايفون و iPadOS 15.3 للايباد من المتوقع إطلاقه قريباً خلال الأسبوع القادم أو الذي يليه على أكثر تقدير.