قادت سيارتها فوق نهر متجمد فخسرتها!

نجت امرأة كندية من الموت المحتم، بعدما غرقت سيارتها في نهر ريدو المتجمد الواقع في ولاية أوتاوا الكندية.

حيث خالفت المرأة التي لم تكشف هويتها التعليمات وقامت بالسير بسيارتها فوق النهر المتجمد؛ لتفاجأ بانهيار الجليد من تحتها وغرق سيارتها فيه.

ونجت المرأة من الموت المحتم بعدما قام بعض الأشخاص الموجودين في المنطقة بمساعدتها من خلال استخدام قوارب الكايك التي تستخدم في السباقات والترفيه، بالإضافة لاستخدام الحبال؛ من أجل سحبها للبر.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة لحظة خروج المرأة من سيارتها ووقوفها عليها وهي تغرق قبل أن يتم إنقاذها.

يذكر أن الشرطة وجهت للمرأة تهمة الاستعمال الخطير للسيارة، وأصدرت بيانًا حذّرت من خلاله الناس من خطورة الجليد، ودعتهم للالتزام بالتعليمات الصادرة من قبلها.

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