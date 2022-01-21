غوغل تقرر إيقاف النسخة المجانية من G Suite

كشفت شركة غوغل الأميركية عن إيقاف النسخة المجانية من خدمة G Suite في الأول من شهر يوليو المقبل.

وقالت الشركة إن جميع الاشتراكات الموجودة حاليًا بشكل مجاني ستصبح مدفوعة بدءًا من هذا التاريخ.

ودعت غوغل المستخدمين للتحول للخطة المدفوعة ليتجنبوا فقدان البيانات الخاصة بهم.

جاءت تغييرات الشركة بعد فترة من إعادة تسمية العلامة التجارية من G Suite إلى Workspace التي ستوفر العديد من المزايا والخدمات الملائمة للأشخاص الذين يعملون من المنزل.

وستُطلق غوغل حزمة Workspace للشركات بسعر ستة دولارات شهريًا للمستخدم الواحد.

يُذكر أن الشركة الأمريكية ستقدم خصمًا على الخدمة للأشخاص الذين كانوا يستخدمون الحسابات المجانية عند تحولهم للخدمة المدفوعة.

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