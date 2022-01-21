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دراسة حديثة تكشف سِرّ فقدان حاسة الشم بعد الإصابة بكورونا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أظهرت دراسة جديدة نُشرت في مجلة نايتشر جينيتكس، أنّ العوامل الوراثية تُعد السبب الرئيسي لفقدان حاسة الشم بعد الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت الدراسة إلى أنّ فقدان الحواس بعد الإصابة بكورونا يحدث بسبب تلف الخلايا المصابة في جزء من الأنف، يُدعى الظهارة الشمية الذي يساعد كثيراً على الشم.

وقال الباحثون المشاركون في هذه الدراسة، إنّ الدراسات السابقة أكدت تصدي الظهارة الشمية لفيروس كورونا عند دخوله للجسم، الأمر الذي يؤدي لموت الخلايا العصبية وفقدان حاسة الشم.

يُذكر أنّ هذه الدراسة ظهرت في وقتٍ يُسجّل فيه العالم أرقاماً قياسية بعدد الإصابات بفيروس كورونا، بعد انتشار متحور أوميكرون.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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