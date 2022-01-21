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“تيك توك” تعلن عن خاصية الاشتراكات المدفوعة للمؤثرين

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انضمت شركة تيك توك للشركات التي أطلقت ميزات توفر دخلاً إضافياً للمؤثرين، بعد إطلاقها ميزة الاشتراكات المدفوعة.

وستتيح الميزة الجديدة للمؤثرين إمكانية تقديم محتوى مخصص وحصري، لا يَظهر إلّا للأشخاص الذين يدفعون رسوم الاشتراك في حسابهم على تيك توك.

ولم تكشف تيك عن قيمة الاشتراكات، وقالت إنّ كل مستخدم سيقوم بتحديد قيمة الاشتراك الخاصة به.

وتسعى شركة تيك توك من خلال هذه الميزة لتشجيع صُنّاع المحتوى على تقديم فيديوهات مفيدة، وتجذب أكبر عدد ممكن من المستخدمين للتطبيق الذي يحظى بشعبية كبيرة في كافة أنحاء العالم.

ولم تُحدد تيك توك نسبتها من الدخل الذي سيحققه صناع المحتوى، من خلال خدمة الاشتراكات المدفوعة.

يُذكر أنّ شركة ميتا أعلنت يوم أمس عن خدمة بدء اختبار خدمة الاشتراكات المدفوعة، على منصة إنستغرام.

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قناة 218 الليبية

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