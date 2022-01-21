وفاة الممثل الكوميدي لوي أندرسون عن 68 عاماً

تُوفي الممثل الكوميدي الأميركي “لوي أندرسون”، الحائز على ثلاث جوائز إيمي ومضيف برامج الألعاب -صباح اليوم الجمعة- عن عمر ناهز 68 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان.

وذكر وكيل الدعاية الخاص به لموقع أخبار النجوم أن نجم المسلسل الكوميدي “باسكتس”، تُوفي في لاس فيغاس، حيث أدخل المستشفى في وقت سابق من هذا الأسبوع لتلقي العلاج من سرطان الغدد الليمفاوية.

وُلد “لوي أندرسون” في 24 مارس 1953 في مدينة “مينيابوليس” بولاية “مينيسوتا”، وكان أصغر إخوته الأحد عشر وتزوج عام 1985 من طالبة في المدرسة الثانوية، واستمر زواجهما أربعة أسابيع فقط.

ترشح أندرسون لثلاث جوائز إيمي لأفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي، وفاز بجائزة في 2016 عن تجسيده شخصية كريستين باسكتس في سلسلة إف إكس.

يُعد “أندرسون” من أشهر الأمريكيين في الستاند أب كوميدي، وأنشأ سلسلة من الرسوم الكاريكاتورية بعنوان “مع لوي”، وكتب “3” كتب، وكان المضيف الأول في إحياء الجزء الثاني من لعبة تظهر عداء الأسرة.

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