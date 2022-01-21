هذه الميزة ستغيب مجدداً عن كاميرا ايفون 14 برو القادم!

هواتف ايفون 14 برو القادمة سوف تشهد طفرة في دقة الكاميرا حيث سترتفع دقة الكاميرا إلى 48 ميجابكسل عوضاً عن دقة 12 ميجابكسل الموجودة منذ سنوات في هواتف الايفون، لكنها على الجانب الآخر سوف تظل تفتقد إلى ميزة التكبير عبر عدسة البيريسكوب Periscope.

ايفون 14 برو بدون عدسة البيريسكوب!

المحلل الشهير Jeff Pu المهتم بشئون ابل قال في تقرير أخير له أن ابل سوف تؤجل قرار إضافة عدسة البيريسكوب المكبرة إلى هواتف ايفون 15 برو القادمة العام المقبل، ولن تضيفها في ايفون 14 برو.

عدسة البيريسكوب Periscope المكبرة ستجعل الايفون قادراً على عمل تكبير بصري Optical Zoom بدون تشويش حتى 5 مرات.

تقرير المحلل Jeff Pu يستند إلى مفاوضات ابل مع شركة Lante Optics المتخصصة في البصريات والتي سوف تكون المورد الرئيسي لتلك العدسات لآبل في عام 2023.

المفاوضات لازالت جارية بين الطرفين وقد حصلت ابل على عينات لفحصها واختبارها ومن المقرر أن تتخذ ابل قراراً نهائياً في ذلك بحلول منتصف العام الجاري.

تعتمد عدسات البيريسكوب على منشور يعكس الضوء إلى عدسات داخلية متعددة بزاوية 90 درجة إلى مستشعر الكاميرا. يسمح هذا لطول العدسة بأن تكون أطول بكثير من العدسة المقربة، مما ينتج عنه تكبير بصري أفضل بكثير.

لدى هواتف سامسونج وهواوي في هواتفهم الذكية ، والتي تتيح تقريب بصري يصل إلى 10x وتقريب مجمّع يصل إلى 100x.