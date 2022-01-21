ميريام فارس تُطلق أغنية “معليش” باللهجة المغربية

أطلقت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على قناتها الرسمية في موقع يوتيوب، أغنية معليش باللهجة المغربية.

واستوحت الفنانة الملقبة بملكة المسرح فيديو كليب الأغنية من الحضارة الأمازيغية، حيث تضمن الفيديو كليب العديد من اللوحات الاستعراضية المليئة بالألوان المفرحة المستمدة من الحضارة الأمازيغية.

وحصدت الأغنية الجديدة حوالي مليوني مشاهدة بعد يومٍ واحد من طرحها على يوتيوب، وسط تفاعل كبير من عشاقها.

وأغنية معليش من كلمات وألحان يوسف العماني، وتوزيع موسيقي حميد دعوسي.

وروّجت ميريام فارس للأغنية من خلال تغريدة على تويتر، قالت فيها إنّ الأغنية ترند رقم 3 و5 بالمغرب، رقم 46 بالجزائر، 23 في الإمارات و34 في السعودية، وشكرت جمهورها على تفاعله مع الأغنية الجديدة.

يُذكر أنّ ميريام فارس ستُحيي يوم 14 فبراير القادم، حفلاً فيناً في إسطنبول بمناسبة عيد الحب.

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