بعد إطلاقه في الصين – OnePlus تخطط لإطلاق هاتف OnePlus 9RT عالمياً!

أطلقت شركة OnePlus في الهند مؤخراً هاتف OnePlus 9RT وهذا يعني أن الشركة اتخذت قرارها بإطلاقه عالمياً بشكل أوسع. في الحقيقة، هاتف OnePlus 9RT ظهر لأول مرة في السوق في شهر أكتوبر من العام الماضي، ولكنه كان متاحاً فقط في موطن الشركة الرئيسي.

ولكن مؤخراً وأثناء الحدث الافتراضي الشتوي لشركة ون بلس أعلنت الشركة الصينية عن إطلاق الهاتف في السوق الهندية أيضاً، هذا يعني أن الهاتف أصبح قريباً جداً من الإطلاق على مستوى العالم، ومع ذلك لا يوجد تأكيد رسمي يفيد بذلك حتى الآن.

نحن لا نعلم حتى لماذا تأخر هاتف OnePlus 9RT كل هذه المدة الزمنية قبل أن يصل إلى الهند، ولكن ربما السبب في ذلك هو أزمة نقص رقائق أشباه الموصلات الإلكترونية التي ضربت قطاع صناعة الهواتف الذكية والسيارات.

للتذكير، هاتف OnePlus 9RT هو في الأساس عبارة عن نُسخة مُسحنة من هاتف OnePlus 9 لدرجة أنه يحتوي على نفس شريحة المعالجة أيضاً Snapdragon 888 SoC ويأتي الهاتف بمجموعة ألوان مختلفة تشتمل على الفضي والاسود.

هاتف OnePlus 9RT هو واحداً من هواتف عائلة R التي تستهدف عنصر الأداء الأعلى، ولذلك تم تصميم الهاتف مع الوضع بالاعتبار ضرورة توفيره للسرعة العالية على صعيد مستوى الأداء.

ضمن أبرز المميزات شريحة كوالكم الرائدة التي لديها القدرة على تشغيل كافة الألعاب الحديثة والتعامل بسهولة شديدة ع تعدد المهام، وتدعم الشاشة معدل استجابة باللمس بسرعة 600Hz مما يوفر استجابة لحظية أثناء ممارسة الألعاب. يتمتع هاتف OnePlus 9RT بنظام تبريد داخلي احترافي من أنظمة التبريد السائل VC المُطورة من قِبل الشركة.

يحتوي الهاتف على مواصفات استثنائية والتي تبدأ مع شاشة 6.64 بوصة وهي عبارة عن لوحة عرض Fluid AMOLED بمعدل تحديث 120Hz بدقة +FHD.

الشاشة تدعم نسبة عرض إلى ارتفاع 20:9 مع الدعم لمرئيات +HDR10 والشاشة والظهر يتمتعان بحماية منCorning’s Gorilla Glass 5.

يحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 أو 12 جيجابايت من النوع LPDDR5 وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، ولكن يفتقر الهاتف لفتحة لقارئ بطاقات microSD.

بالنسبة للبصريات، يتمتع الهاتف بمستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.88 مدعوماً بتقنية التثبيت البصري للصورة OIS، مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع 16 ميجابكسل وعدسة أحادية اللون بدقة 2 ميجابكسل.

يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 65 وات ويعمل الهاتف بواجهة OxygenOS 11 المستندة على أندرويد 11، ولكن من السهل الترقية إلى أندرويد 12.