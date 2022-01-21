لصوص يقتحمون متجراً ويسرقون ماكينة الصراف بسرعة قياسية

شهدت مواقع الإنترنت انتشار مقطع فيديو للصوص، يقومون بسرقة ماكينة صراف آلي من متجر أمريكي بثواني معدودة.

وأظهرت كاميرا المراقبة قيام اللصوص باقتحام المتجر الواقع جنوب سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث حطّم اللصوص واجهة المتجر بسيارتهم، وقاموا بانتزاع ماكينة الصراف الآلي وسرقوها خلال لحظات.

ووصفت وسائل الإعلام الأمريكية عملية السرقة بالعملية الجريئة.

من جانبها قالت الشرطة الأمريكية إنها تمكنت من التعرف على اللصوص، وقالت إنّ المشتبه بهم متورطون بـ6 عمليات سطو على ماكينات الصراف الآلي، ودعت ممن يتعرف عليهم إلى إبلاغ الشرطة بشكلٍ فوري.

يُذكر أنّ أمريكا شهدت خلال الفترة الماضية، العديد من عمليات السطو على ماكينات الصراف الآلي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية