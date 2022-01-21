بيع طبعة شعرية لرواية يفغيني أونيغين لبوشكين بـ13000 دولار أمريكي

شهدت دار ليتفوند الروسية للمزادات الواقعة في العاصمة موسكو، بيع طبعة شعرية لرواية يفغيني أونيغين، تعود للعام 1833 بمبلغ كبير وصل لـ13000 دولار أمريكي.

وقال أحد المسؤولين في دار المزادات، إن النسخة الأولى من هذا الكتاب صدرت في مارس 1833، حيث طبعت 2400 نسخة منها في مكتبة ألكسندر سميردين، وبيعت كل نسخة بـ12 روبل.

وأكد المسؤول أنّ النسخة المباعة تُعد من النسخ النادرة، التي لا تزال بحالة جيدة.

يُذكر أنّ المزاد شهد بيع كتاب فلادميير ماياكوفسكي أنا بحوالي 8000 دولار أمريكي، والمخطوط المبكر لقصيدة الإبليس لميخائيل ليرمونتوف بحوالي 2500 دولار أمريكي.

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