“أديل” تعلن تأجيل جولتها الغنائية والسبب كورونا

أعلنت الفنانة العالمية أديل عن تأجيل جولتها الغنائية المقرر إقامتها في لاس فيغاس، قبل ساعات من افتتاحها بعد إصابة نصف فريقها بفيروس كورونا.

وظهرت النجمة العالمية باكية في الفيديو الذي نشرته على حسابها على إنستغرام، وقالت إنّ العروض التي ستُقدّمها ستتأجل، وأكدت أنّ جميع المحاولات باءت بالفشل، وأنّها لم تنَم لمدة 30 ساعة لكي تجد الحلول دون جدوى، واختتمت الفيديو بالقول “أنا حزينة ومحبطة”، ووعدتْ جمهورها بتحديد موعد جديد للحفل.

يُذكر أنّ أديل كانت ستُحيي يوم 21 يناير الجاري حفلاً على مسرح كولوسيوم في فندق سيزار بالاس في لاس فيغاس، حيث ستتقاضى نصف مليون جنيه إسترليني في الليلة الواحدة، بالإضافة لحصولها على نسبة من المبيعات.

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