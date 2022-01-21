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قصي خولي وفاليري أبو شقرا يستعدان لتصوير مسلسلهما الجديد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت شركة الصباح للإنتاج الفني استعدادها لتصوير مسلسل “من إلى”، الذي سيلعب ببطولته قصي خولي وفاليري أبو شقرا، وسيُعرض في الموسم الرمضاني القادم.

وقالت الشركة المنتجة إن فريق العمل سيبدأ بتصوير المسلسل خلال الأيام القادمة، ليكون جاهزاً للعرض في الموسم الرمضاني المقبل.

وسيتكون المسلسل الاجتماعي من 12 حلقة، وسيروي قصة رجل يخسر كل شيء في حياته، قبل أن تنقلب التطورات ويصبح إنساناً آخر بعد تغير الظروف المحيطة به.

ومسلسل “من إلى” من تأليف بلال شحادات وإخراج مجدي سمير، وبطولة قصي خولي و”فاليري” أبو شقرا ونخبة من نجوم الدراما السورية واللبنانية.

ولا يُعد هذا العمل الأول الذي يجمع قصي خولي وفاليري أبو شقرا، إذ سبق لهما المشاركة في مسلسل لا حكم عليه الذي عُرض في العام 2021

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قناة 218 الليبية

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