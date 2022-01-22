واتس اب سوف يتيح خاصية نقل المحادثات بين الايفون والأندرويد للجميع

واتس اب يبدو أنه يعمل الآن على حل مشكلة كبيرة وهي نقل محادثات واتس اب بين الايفون والأندرويد والعكس وهذه الميزة سوف تكون متاحة خلال الفترة المقبلة.

هذه الميزة تم رصدها في أحد النسخ التجريبية من واتس اب حيث وجد أن المطورين أضافوا تلك الميزة لاختبار إمكانية نقل المحادثات بين مختلف الهواتف سواء الايفون والأندرويد أو العكس.

عند نقل المحادثات سوف يتم الاعتماد على طريقة من اثنين الأولى هو استخدام كابل توصيل بين الهاتفين المراد نقل المحادثات بينهما، والطريقة الأخرى عن طريق شبكة وايفاي خاصة.

الطريقة الحالية المعتمدة هي لنقل المحادثات بين الايفون وايفون آخر من خلال سحابة الآي كلاود والنسخ الاحتياطي ثم الاستعادة مرة أخرى على نفس الحساب ولكن على جهاز آخر.

نفس الأمر يحدث على أجهزة الأندرويد إذ يمكن نسخ المحادثات احتياطيا على جوجل درايف ثم استعادتها مرة أخرى على أي جهاز أندرويد آخر.

واتس اب بالفعل سبق وأن قدم بالفعل نفس الطريقة الجديدة بالتعاون مع سامسونج لمساعدة مستخدمي الايفون على الانتقال بسهولة إلى هواتف سامسونج وكانت متوفرة عليها بشكل حصري، وكان ذلك يتم من خلال كابل توصيل وتطبيق Smart Switch.

الآن واتس اب يقوم بتضمين الميزة الجديدة داخل التطبيق نفسه لنقل المحادثات مباشرة عبر كابل أو وايفاي بين الايفون والأندرويد والعكس بدون النسخ الاحتياطي على سحابة الآي كلاود او جوجل درايف وبدون الاستعانة بتطبيقات وبرامج خارجية.

الميزة الجديدة ستكون متاحة لكافة الهواتف الذكية دون أن تكون مقتصرة على هواتف سامسونج أو جوجل بكسل وبالتالي لن يحمل المستخدم عبء فقدان المحادثات الخاصة به عند شراء هاتف جديد وذلك أمر مهم إن كان يتعلق بمحادثات العمل وتبادل الصور والملفات المهمة.