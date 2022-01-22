“باب الحارة” يودّع مخرجه بسام الملا

توفي المخرج السوري والأب الروحي لمسلسلات البيئة الشامية، بسام الملا، عن عمر يناهز 66 عامًا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام سورية صباح اليوم السبت.

واشتهر الملا بإخراج مسلسلات القصص الدمشقية القديمة، وعلى رأسها “باب الحارة” و”ليالي الصالحية”، بالإضافة إلى عدد كبير من الأعمال الأخرى.

والملا من مواليد 1956، وهو ابن الفنان السوري الراحل أدهم الملا، بدأ بإخراج برامج المنوعات عام 1981 ثم دخل باب الإخراج الدرامي من بوابة مسلسل الأطفال الشهير “كان يا ما كان”، لتتوالى أعماله بعد ذلك، وكان آخرها مسلسل “سوق الحرير”، الذي تم إنتاجه عام 2020.

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