نقابة الفنانين في سوريا تنعى مخرج «باب الحارة»

نعت نقابة الفنانين في سوريا، اليوم السبت، المخرج القدير بسام الملا، الذي يعتبر من أبرز المخرجين في تاريخ الدراما السورية.

وقالت النقابة في منشور عبر صفحتها على فيسبوك: “فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميل الفنان القدير بسام الملا، وسنوافيكم لاحقا بمواعيد الدفن والعزاء”.

وبسام الملا من مواليد (13 فبراير 1956) هو مخرج سوري قام بإخراج مسلسل البيئة الشامية السوري الأكثر شهرة باب الحارة، وينتمي إلى عائلة فنية عريقة، فوالده الممثل أدهم الملا وأشقائه المخرجين مؤمن وبشار الملا والممثل مؤيد الملا، وولديه أدهم وشمس الملا، اللذين شاركا كممثلين في مسلسل “باب الحارة”.

