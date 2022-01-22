ياسمين عبد العزيز تصاب بكورونا لمرة ثانية

أكدت مصادر مقربة من الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز إصابتها بفيروس كورونا، للمرة الثانية في أقل من عام.

وأشار المصدر إلى أن مسحة الفنانة المصرية، التي أجرتها بعد شعورها بأعراض كورونا، عقب الانتهاء من حفل عيد ميلادها؛ جاءت إيجابية.

وأكد المصدر ذاته دخول ياسمين عبد العزيز إلى الحجر الصحي، عملاً بالبروتوكول الطبي المعتمد في مصر، وأن حالتها مستقرة.

وكانت النجمة المصرية قد أصيبت بكورونا لأول مرة في العام 2021 أثناء تصوير مشاهدها في مسلسل “اللي مالوش كبير”، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا.

يذكر أن ياسمين عبد العزيز احتفلت قبل أيام عدة بعيد ميلادها في أحد أماكن السهر، في العاصمة المصرية، بحضور زوجها أحمد العوضي.

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