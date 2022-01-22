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يوتيوب يعلن إيقاف خدمة YouTube Originals

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة يوتيوب الأميركية عن إيقاف خدمة YouTube Originals بعد ست سنواتٍ من إطلاقها.

وكانت الشركة قد أطلقت هذه الخدمة من أجل تقديم محتوى جديد وحصري للمشتركين بخدمة YouTube Premium.

وبررت يوتيوب قرار الإغلاق بمغادرة سوزان دانيلز رئيسة قسم المحتوى الأصلي للشركة في مارس القادم.

وكانت الخدمة قد انطلقت بعدما جمعت يوتيوب عدداً من المؤثرين على المنصة، ودعتهم إلى تقديم محتواهم على الخدمة، قبل أن تشهد الخدمة ظهور محتوى آخر بميزانية أكبر.

وعرفت الخدمة خلال تاريخها ظهور العديد من البرامج المميزة كبرنامج Cobra kai الذي تحول منذ الموسم الثاني لنتفلكس.

يُذكر أن جوجل ستلتزم بتعهداتها لبعض البرامج وستستمر بعرضها كبرنامج YouTube Kids Funds، وBlack Voices، بالإضافة إلى تكريمها المبدعين المرتبطين معها.

 

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قناة 218 الليبية

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