العثور على رجل أميركي متوفى بين 125 ثعبانًا سامًا

أعلنت شرطة ولاية ماريلاند الأميركية عن عثورها على رجل متوفي بين 125 ثعبانًا سامًا كان يربيها في منزله.

وقالت الشرطة، في بيانٍ رسمي، إنها تلقت بلاغًا من جاره الذي عثر عليه فاقد الوعي في منزله ومحاطًا بالثعابين السامة.

وأشارت الشرطة إلى أن الرجل، البالغ من العمر 49 عامًا، توفي نتيجة لدغة أفعى سامة، وأكدت عدم وجود دليل على وقوع جريمة قتل في المنزل.

من جهةٍ أخرى، قال جيران المتوفى إنهم لم يكونوا على دراية بحبه لتربية الثعابين، ووجود 125 ثعبانًا سامًا في منزله.

يذكر أن الشرطة الأميركية قامت بجمع جميع الثعابين الموجودة في المنزل، وأكدت عدم انتشارها في المناطق المحيطة بالمنزل.

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