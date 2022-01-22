التاسع من فبراير – هذا هو موعد الكشف عن سلسلة Galaxy S22!

حتى الآن اقترحت العديد من التسريبات والمصادر التقنية أكثر من تاريخ واحد كموعد للكشف عن هواتف سامسونج الرئيسية التالية Samsung Galaxy S22، وهذه التواريخ هي 8 فبراير أو 9 فبراير.

اليوم لدينا تسريب جديد من أحد المُسربين المشهورين على موقع تويتر الذي يؤكد في تغريدته أن سامسونج ستزيح النقاب عن سلسلة الهواتف الجديدة يوم 9 فبراير المقبل.

موعد حدث الكشف عن سلسلة Galaxy S22

تم رصد هذه التسريبات لأول مرة على حساب Ice Universe على موقع Weibo الصيني وهو موقع تدوين صغير في الصين والذي ذكر في منشوره أن الشركة الكورية تعتزم بدء الحدث في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الصيني، أي في تمام الساعة السابعة صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ والعاشرة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية والرابعة مساءً بتوقيت أوروبا.

يبدو من خلال هذا التسريب أننا أمام موعد الكشف عن سلسلة Galaxy S22 عالمياً – بالتأكيد سامسونج لن تُطلق هواتفها الرئيسية في الصين فقط مثلما فعلت شركة OnePlus مع OnePlus 10 Pro الذي لم يتم إطلاقه عالمياً حتى الآن.

والجدير بالذكر أن شركة سامسونج تعتزم إطلاق سلسلة حواسيب Galaxy Tap S8 خلال وقت قريب، لدرجة أن العديد من التسريبات اقترحت أنه سيتم الكشف عنها خلال حدث الإعلان عن هواتف سلسلة Galaxy S22.

ومع ذلك فلم تؤكد شركة سامسونج حتى هذه اللحظة أي مخططاً زمنياً لموعد الإعلان عن سلسلة Galaxy S22 أو حتى موعد الكشف عن حواسيب سلسلة Galaxy Tap S8. ولكن ما ذكره Max Jambor مؤخراً هو أنه سيتم الكشف عن جميع الأجهزة خلال نفس الحدث.

سنرى أجهزة مختلفة خلال نفس الحدث

هذه التسريبات تعني أننا سنشهد الإعلان عن 6 أجهزة جديدة، أليس كذلك؟ فمن المقرر أن تتألف تشكيلة Galaxy S22 من ثلاثة هواتف وهي Galaxy S22 و Galaxy S22 Plus و Galaxy S22 Ultra.

ومن المؤكد أن سلسلة الحواسيب اللوحية ستشتمل ثلاثة أجهزة وهي Galaxy Tap S8 و Galaxy Tap S8 Plus و Galaxy Tap S8 Ultra. ولكن دعونا نذكركم بأن جميع هذه الأخبار ما هي إلا تسريبات ليست رسمية، فمن يدري، ربما سامسونج تفاجئ الجميع وتعلن عن أجهزة أخرى خلال نفس الحدث.

ولكن عندما يتعلق الأمر بالمواصفات، فهذه هي أفضل أجهزة سامسونج الرئيسية، سواء الحواسيب اللوحية أو الهواتف الذكية، ولكن بالتأكيد النموذج المميز بين كليهما سيكون نموذج Ultra.

بالنسبة لإصدار Ultra من سلسلة Galaxy S22 فسوف يأتي بتصميم مماثل لهاتف Galaxy Note 20 مع حافة مسطحة من الأعلى والأسفل وفتحة / صومعة لقلم S-Pen وربما سيتم شحن الهاتف بالقلم.

أما فيما يتعلق بالأسعار، فلقد ذكرنا سابقاً أنه من المحتمل أن تأتي الأجهزة الجديدة بأسعار أعلى من السلسلة السابقة نتيجة أزمة الرقائق العالمية التي تتعرض لها الصناعة منذ جائحة فيروس كوفيد 19.