أمريكية تطلق النار على إحدى عاملات ماكدونالدز والسبب البطاطا

شهدت مدينة سانت لويس بولاية ميسوري حادثةً غريبة، إذ أقدمت امرأة تدعى ليتريكا لاري البالغة من العمر 30 عاماً على إطلاق النار على عاملة بسبب البطاطا المقلية.

وكان الخلاف بين المرأة والعاملة قد بدأ في المطعم عند توقفها في الركن المخصص لبيع السيارات، حيث اعترضت ليتريكا لاري على سعر البطاطا وهددت بإطلاق النار على العاملة.

وبالفعل نفذت تهديدها، حيث قامت بانتظار العاملة حتى خرجت لأخذ استراحة لتقوم بإطلاق النار عليها الأمر الذي أدى لإصابتها بجروح.

ووجهت الشرطة الأمريكية تهمة الاعتداء من الدرجة الأولى والعمل الإجرامي المسلح، وقدمتها للمحاكمة.

يذكر أنّ عاملة المطعم غادرت المستشفى بعدما تحسنت صحتها عقب تلقيها العلاج اللازم.

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