الكشف عن البرومو الرسمي لفيلم 11:11 وموعد عرضه

كشفت الشركة المنتجة لفيلم 11:11 عن البرومو الرسمي للفيلم وعن موعد طرحه في دور السينما.

وتضمن البرومو الرسمي مشاهد مشوقة من الفيلم الذي سيعرض في دور السينما يوم 2 فبراير القادم.

وستدور أحداث الفيلم الذي سيلعب بطولته الفنان إياد نصار في إطار من التشويق والإثارة، ويتحدث الفيلم عن دور الصدفة في حياة الإنسان.

وتعد الساعة 11:11 محور أحداث الفيلم، حيث يحدث فيها أمر غير متوقع بالنسبة لأبطال الفيلم ال5، مما يقلب حياتهم بشكلٍ كاملٍ.

وفيلم 11:11 من تأليف ياسر عبد الباسط وإخراج كريم أبو زيد وإنتاج أيمن نجيب، وبطولة إياد نصار، غادة عادل، هند عبد الحليم، إنجي المقدم، نور إيهاب، معتز هشام، محمد الشرنوبي، وعمر الشناوي وغيرهم.

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