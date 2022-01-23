مايكروسوفت تستعد للكشف عن حاسوب جديد بمواصفات مميزة

تستعد شركة مايكروسوفت الأمريكية لطرح حاسوب جديد بمواصفات مميزة ستطلق عليه Surface Pro8.
وستزود الشركة الأمريكية الحاسوب الجديد بمعالجات Intel Core i5 و Intel Core i7، ونظام تشغيل Windows 11.
وسيأتي الحاسوب الجديد بشاشة مقاس 13 بوصة ودقة عرض 1920*2880 بيكسل وتردد 120 هرتز.
ويتميز هذا الجهاز بذاكرته الداخلية التي تتراوح ما بين 128 غيغا بايت و1 تيرا بايت، وذاكرته العشوائية التي تتراوح سعتها ما بين 8 و32 غيغا بايت.
وزودت الشركة الأمريكية هذا الجهاز بمنافذ Thunderbolt 4، منفذ USB-C، ومنفذ Surface Conect، ومنفذ 3.5 للسماعات.
يذكر أنّ مايكروسوفت لم تقدم أي معلومات عن موعد طرح الحاسوب الجديد في الأسواق العالمية ولا عن سعره.
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