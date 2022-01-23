مشكلة الشاشة الوردية تصيب بعض هواتف ايفون 13

مشكلة جديدة باسم “الشاشة الوردية” باتت تظهر في عدد محدود من هواتف ايفون 13 ويعتقد فريق الدعم الفني في ابل أنها مشكلة متعلقة بنظام التشغيل وليس عيباً في الشاشة نفسها.

المشكلة ظهرت بعد إطلاق هواتف ايفون 13 وايفون 13 في الأسواق إذ اشتكى المستخدمون من أن أجهزتهم فجأة تظهر شاشة وردية عالية السطوح وتتعطل عن العمل ولا يكون بإمكانهم رؤية المحتوى بشكل جيد او استخدام الايفون.

على منتدى ابل الرسمي للدعم الفني، هناك شكاوى متعددة حول تلك الظاهرة وتعددت الحلول المطروحة بين إعادة ضبط الهاتف من الإعدادات إلى مطالبة الدعم الفني باستبدال كامل الجهاز.

موقع MyDrivers التقني الصيني أورد في تقرير أخير له عن المشكلة نقلاً عن المستخدمين الصينيين أن ابل على علم بالمشكلة، وأن مسئولو خدمة العملاء أُخبروا من الشركة أن المشكلة سببها خطأ في نظام التشغيل وليست مشكلة في عتاد الجهاز “الهاردوير”.

من الصور الفوتوغرافية التي رأيناها للهواتف المتضررة، تبدو الشاشة باللون الوردي بكاملها وفي الأعلى نجد أيقونات مؤشر البطارية وقوة الإشارة باللون الأبيض كما هي مما يرجح على الأغلب أن منشأ المشكلة برمجي وليس عيباً في الشاشة نفسها.

في جميع الأحوال على أولئك الذين لديهم مشكلة مماثلة في شاشة ايفون 13 أو ايفون 13 برو نسخ كافة البيانات المخزنة على هواتفهم احتياطياً وعمل إعادة ضبط للهاتف أو الرجوع إلى نظام تشغيل أقدم أو التوجه مباشرة إلى أحد مراكز الصيانة المعتمدة من ابل لحل المشكلة.

هل واجهت مشكلة مماثلة مع أحد هواتف ايفون 13 ؟