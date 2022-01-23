طمعاً بالمعاش التقاعدي.. شابان يُحضران جثة لمكتب البريد

شهدت بلدة كارلو الأيرلندية حادثةً غريبة وغير مألوفة، إذ قام شابان لم تكشف هويتهما بإحضار جثة رجل متوفي لمكتب البريد من أجل الحصول على المعاش التقاعدي.

وقال موظفو البريد إنّ شاباً سألهم عن طريقة الحصول على المعاش التقاعدي لأحد الأشخاص، وأنّهم أبلغوه بضرورة حضور الشخص بنفسه ليحصل على معاشه التقاعدي، قبل أن يفاجؤوا بعودته رفقة صديقه وجثة المتقاعد المتوفي.

وأكد موظفو البريد أنّ الشابين لاذا بالفرار بشكلٍ فوري، عند محاولة استجوابهما.

من جانبها قالت الشرطة الأيرلندية، إنّها تُحقق في حادثة وفاة غير مبررة لرجل ستيني، وأشارت لقيامها بتشريح الجثة من أجل تحديد أسباب الوفاة، دون أن تكشف باقي تفاصيل الحادثة.

يُذكر أنّ عمدة المدينة عبّر عن صدمته بالخبر، وقال إنّ الخبر لا يُصدّق.

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