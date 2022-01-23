رصد صور حية لهاتف Galaxy A53 5G – الإطلاق أصبح وشيكاً!

خلال الأسابيع القليلة الماضية تم تسريب أخبار هاتف الميزانية المتوسطة المرتقب من شركة سامسونج Galaxy A53 5G أكثر من مرة واحدة. ولكن هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها صور حية (حقيقية) للهاتف.

بالإضافة إلى مجموعة الصور التي تم تسريبها، فقد تم التأكيد على بعض مواصفات الهاتف، لا سيما شكل وتصميم الكاميرا الخلفية، وهذه الصور مماثلة لنفس العروض التي تم تسريبها في شهر نوفمبر من العام الماضي.

هذه التسريبات قادمة إلينا من موقع 91Mobile والتي بفضلها تم الكشف عن شكل وتصميم الجزاء الخلفي لهاتف Galaxy A53 5G وفي نفس الوقت هي تعطينا فكرة شاملة عن التصميم العام للهاتف. ولكن مع ذلك، ننتظر الحصول على المزيد خلال الأيام القادمة.

التقارير التي صدرت الشهر الماضي تؤكد بأن شركة سامسونج بدأت بالفعل في إنتاج هاتف Galaxy A53 5G في مصانعها المتواجدة في الهند. وفي نفس الوقت ساعدتنا تقارير أخرى على معرفة مواصفات الهاتف.

بناءً على العروض المُسربة سابقاً، والصور الحية التي حصلنا عليها اليوم، فيبدو أن الهاتف يحتوي على 4 كاميرات خلفية ووحدة إضاءة Flash LED – تماماً مثل كل من Galaxy A52 5G و Galaxy A52s 5G.

من المحتمل أن تأتي العدسة الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 مثلما رأينا مع هاتف Galaxy A52 5G ولكن نتمنى لو تمكنا من الحصول على تأكيد حول مواصفات الكاميرا خلال الأيام القادمة.

إطلاق Samsung Galaxy A53 5G في شهر مارس

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وفقاً لمطحنة الشائعات، فسيأتي الهاتف بشاشة قياس 6.46 بوصة عبارة عن لوحة عرض AMOLED دقتها +FHD تدع معدل تحديث عالِ بسرعة 120Hz.

من المحتمل أن يكون هناك خيارات مختلفة من سعة التخزين والذاكرة العشوائية. من الضروري أن يكون هناك سعة 6 و 8 جيجابايت من ذاكرة الرامات، مقترنة بذاكرة تخزين 128 أو 256 جيجابايت.

وبناءً على تسريب قائمة هاتف Galaxy A53 5G من على منصة النتائج المعيارية، فلقد تأكدنا من احتوائه على شريحة معالجة برقم طراز s5e8825 وهي المعروفة باسم Exynos 1200 SoC وهي من فئة شرائح متوسطة المدى الخاصة بشركة سامسونج.

ولكن بالرغم من ذلك، بعض التقارير الأخرى أفادت بأن الهاتف سيحتوي على شريحة ميديا تيك Dimensity 900، لذا، نحن للأسف الشديد لا نعلم أيهم الأكثر صحة. ربما ينتهي الأمر بإطلاق كلا النموذجين في مناطق مختلفة.

أيضاً سيعمل الهاتف بأحدث إصدار من واجهة برنامج One UI 4.0 المستندة على نظام أندرويد 12 والمسؤول عن إمداد الطاقة للهاتف بطارية 4850 مللي أمبير في الساعة والتي من المؤكد أن يشار إلى سعتها النموذجية بمقدار 5000 مللي أمبير في الساعة.

بناءً على تسريب قائمة الهاتف من قِبل سلطة 3C الصينية، فلقد تأكدنا أن الهاتف يحتوي على شاحن مُرفق في العلبة بقدرة 15 وات. ولكن الغريب في الأمر أن هاتف Galaxy A52 5G يدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات.

لذا، يبدو أننا سنكون مُضطرين على شراء شاحن أسرع بشكل منفصل. أخيراً، من المحتمل أن يتم الإعلان عن الهاتف خلال شهر مارس القادم.