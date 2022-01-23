الكشف عن أسباب تأجيل عرض الجزأين الجديدين من المهمة المستحيلة

أشارت تقارير صحفية إلى أسباب التي دفعت الشركة المنتجة لأفلام المهمة المستحيلة، لتأجيل عرض الجزأين السابع والثامن.

وأكدت التقارير أنّ فيروس كورونا المسؤول الأول عن تأجيل الأفلام التي يلعب بطولتها النجم توم كروز وبررت، وذلك بسبب الصعوبة الكبيرة التي ترافق تصوير أفلام المهمة المستحيلة، وبالتنقل بين عدّة دول من أجل تصوير مشاهدها.

وأوضحت التقارير أنّ التنقل في ظل انتشار فيروس كورونا أصبح أمراً صعباً، حيث تفرض العديد من الدول إجراءات صارمة ضد القادمين من الخارج، كما أنّها توقف التصوير في حال اكتشاف أي إصابة بالكورونا في صفوف فريق العمل.

وكان من المقرر عرض الجزء السابع من السلسلة الشهيرة في سبتمبر القادم، قبل أن يتم تأجيل عرضه ليوليو 2023، وبالتالي تأجيل عرض الجزء الثامن ليونيو 24.

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