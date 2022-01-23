بتأكيد رسمي من سامسونج – الكشف عن سلسلة Galaxy S22 بشهر فبراير القادم

تستعد شركة التكنولوجيا العملاقة من أجل الكشف عن سلسلة هواتفها الرئيسية Galaxy S22 في شهر فبراير القادم، حيث أكدت الشركة الكورية أنها ستعقد حدث Samsung Unpacked الأول لها في عام 2022 في شهر فبراير.

هل تعلم ما هو الغريب في الأمر؟ الغريب أن شركة سامسونج لم تذكر تاريخ أو يوم محدد للحدث، وربما هذا هو ما يثبت صحة الشائعات التي تفيد بأن الشركة تواجه مشكلة مع شريحة Exynos 2200، على الرغم من أن مسؤول في الشركة نفى ذلك تماماً.

على كل حال، جميع الشائعات تقترح يوم التاسع من فبراير المقبل، لذا، لا يوجد شيء في أيدينا سوى انتظار تأكيد رسمي من شركة سامسونج عبر قنواتها وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وفي منشور صغير لرئيس مجموعة شركات Samsung Electronics فقد أكد على اهتمام شركة سامسونج الكبير بآراء جمهور ومعجبين الشركة وخاصة أولئك الذين كانت لهم تجربة سابقة مع هواتف Galaxy Note.

وقد أكد في حديثه أن الشركة على علم بعدم رضاء المستخدمين بسبب عدم توفير هاتف نوت العام الماضي. ولكنه أكد على أن الشركة ستهتم بتوفير تجربة قلم S-Pen هذا العام.

جميع الشائعات والعروض المُسربة أكدت على وجود فتحة صومعة لقلم S-Pen في هاتف Galaxy S22 Ultra، لدرجة أن بعض التقارير اقترحت أنه من المحتمل أن يتم تغيير اسم الهاتف إلى Galaxy S22 Note.

يمكنكم رؤية مقطع الفيديو التشويقي الذي نشرته شركة سامسونج عبر صفحاتها وقناتها على يوتيوب من هنا. للأسف مقطع الفيديو القصير لا يحتوي على أي تفاصيل، وكالعادة سامسونج تشوق لمنتجاتها الجديدة بدعابة مرئية غير مكتملة الأركان.

الفكرة الوحيدة الظاهرة بوضوح من مقطع الفيديو هي أن سامسونج قررت دمج كل من Galaxy S و Galaxy Note بداخل هاتف واحد، وهذا فقط ما يظهر من خلال مقطع الفيديو.

وقد أكدت شركة سامسونج على أنها تعتزم الإعلان عن أفضل وأشهر سلسلة هواتف ذكية في العالم Galaxy S خلال شهر فبراير القادم.

وفيما يتعلق بمواصفات هاتف Galaxy S22 Ultra، فقد تم التأكيد على احتوائه على شاشة قياس 6.8 بوصة بلوحة عرض 2x Dynamic AMOLED بمعدل تحديث قابل للتكيف بسعرة 120Hz.

سيتم تشغيل الهاتف بشريحة Snapdragon 8 Gen 1 أو Exynos 2200 بناءً على منطقة البيع. وسيتم إقرانه بذاكرة عشوائية قد تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 512 أو حتى 1 تيرابايت.

سيأتي الهاتف ببطارية 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات والشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي. وستمتاز جميع هواتف السلسلة بواجهة One UI المستندة على نظام أندرويد 12.