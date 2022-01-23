غوغل تستعد لطرح تحديث جديد لتطبيقها سيجلب ميزات منتظرة

تستعد شركة غوغل الأمريكية لإطلاق تحديث جديد لتطبيق غوغل، سيجلب ميزات منتظرة لعنصر واجهة At Glance.

التحديث الجديد سيتيح خاصية تبديل جديدة بـ At Glance للمؤقت وساعة الإيقاف، ووظيفة النوم التي ستتكامل مع تطبيق Clock لعرض وقت النوم القادم، ووظيفة اللياقة البدنية التي ستتكامل مع بعض أفضل تطبيقات الجري كـ Strava، وAdidas Running لعرض معلومات النشاط على الشاشة الرئيسية.

وأكدت الشركة الأمريكية أنّ الميزات الجديدة ستصل مع أحدث إصدار من تطبيق غوغل، وقالت إنّ المستخدمين سيكونون قادرين على التأكد منه من خلال الضغط بشكل مطوّل على عنصر واجهة المستخدم At Glance، وتحديد Customize والتي ستساعد المستخدم على تبديل الميزات الجديدة أو إيقافها تشغيلها أو إظهارها على الشاشة.

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