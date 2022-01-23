تطبيقات الأسبوع للاندرويد – باقة رائعة من التطبيقات الجديدة التي تستحق التجربة!

أهلاً ومرحباً بكم معنا ومع عدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. بالطبع وكما تعلمون، متجر جوجل بلاي يزخر بملايين التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تسيير أمور حياتنا وأعمالنا اليومية بشكل لم يسبق له مثيل. فهناك العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في إنجاز أعمالك ووظائفك اليومية. ولكن نتيجة تعدد الخيارات، فقد تشعر بالارتباك قليلاً ولا تعلم ما هي التطبيقات التي تستحق أن تتواجد على هاتفك الأندرويد.

حسناً، لا داعي للقلق، فهذه هي وظيفتنا في “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تستحق أن تتواجد على هاتفك والتي يمكنها مساعدتك في روتين حياتك. فقط تذكر متابعتنا يوم الأحد من كل أسبوع، وستجد في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد العديد من الخيارات الرائعة. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك وتعالوا بنا لنعرفكم على القائمة التي أعددناها من أجلكم.

AirGuard

ربما هي ليست المرة الأولى التي نجلب لكم فيها تطبيق AirGuard ولكننا وجدنا أنه تطبيق مهم للغاية لحماية الخصوصية. هذا التطبيق سيظل يمسح محيط تواجدك بحثاً عن أي أدوات أو أجهزة تتبع محتملة.

ومع ذلك، نظراً لكونه تطبيق مجاني وفي مرحلة مبكرة من التطوير، فمن المحتمل ألا يكون مدعوماً على جميع الهواتف الذكية في الوقت الحالي، ولكن بناءً على مراجعة الأعضاء، فهو يقوم بعمل رائع في اكتشاف أدوات وأجهزة AirTags التي تحاول تتبعك.

السعر : مجاني

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تلفاز مباشر بدون تقطيع 2022

حسناً، أنت بالفعل أدركت ما هو هذا التطبيق الرائع قبل أن نتحدث عنه بأي شكل من الأشكال. في الحقيقة هو تطبيق عربي ويدعم القنوات العربية.

هذا التطبيق يغنيك تماماً عن الانتظار لساعات طويلة أمام شاشة التلفاز لأنه يجلب لك جميع قنواتك التلفزيونية المفضلة على شاشة هاتفك الأندرويد. ستجد قنوات مغربية وعربية ومصرية وتونسية وجزائرية وغيرها العديد من القنوات التي تذيع برامجك ومسلسلاتك المفضلة. فقط قم بتجربته واسم لنا أن نعرف كيف كانت تجربتك معه.

السعر : مجاني

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smartRedial Phone & Dialer

بدون شك هذا تطبيق ستحتاج له في مرة من المرات. كم مرة تحاول إعادة الاتصال على شخص ما عندما يكون مشغولاً أو يمتنع عن الرد؟ بالطبع العديد من المرات، وفي كل مرة تنتهي عملية الاتصال أنت تكون مُضطراً على النقر على زر الاتصال لمعاودة الاتصال بهذا الشخص.

أحياناً هذه تكون مشكلة بائسة عندما تحاول الاتصال بإحدى الشركات أو العيادات الطبية أو ما شابه ذلك، لأن هذه الجهات تكون مشغولة طول الوقت. إذا ما هو رأيك أن تستخدم هذا التطبيق لكي يعاود الاتصال من نفسه دون أي تدخل منك حتى يتم الرد عليك من قِبل الطرق الأخر؟ بالتأكيد حيلة رائعة ومهمة تعمل على راحتك بشكل لا مثيل له.

السعر : مجاني

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Beautiful Islamic Ringtones

هل تبحث عن نغمات إسلامية جميلة لهاتفك الأندرويد؟ إليك مجموعة من أجل النغمات التي يمكنك تخصيص أي منها كنغمة لرنة هاتفك. بالطبع من الممكن ألا يكون مناسباً لك ولكن من الممكن أن يكون مناسباً لوالدك أو والدتك وما إلى ذلك.

السعر : مجاني

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Photo slideshow with music

تطبيق مجاني لطيف للغاية من وظيفته أن يقوم بعرض Slideshow لصورك الشخصية ولكن مع تشغيل موسيقى. في الواقع، أنت يمكنك استخدام أي تطبيق لعرض slideshow لصورك وتستخدم تطبيق موسيقى أخر في الخلفي، ولكن لماذا تقوم بتشغيل تطبيقين مختلفين في حالة أن هناك تطبيق واحد يقدم لك الميزتين في آن واحد؟

السعر : مجاني

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Pointz

يحاول تطبيق Pointz معرفة جميع الطرق الصالحة لقيادة الدراجات الهوائية في المنطقة التي تعيش بها أو التي تتنقل كثيراً بداخلها. بالطبع هو لن يكون مناسباً لأغلب الدول العربية، ولكنه صالح ويقوم بعمل رائع إذا كنت تقطن في إحدى الدول الأجنبية أو حتى العربية التي تحتوي على مسارات طرق محددة لقيادة الدراجات.

السعر : مجاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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Animefire

حسناً هو تطبيق عربي بالفعل، لذا لن تواجه مشكلة في استخدامه على الإطلاق. يحتوي التطبيق على جميع حلقات ومسلسلات الأنمي الأكثر شهرة ويتم تحديثه باستمرار بجميع الحلقات الجديدة. ستجده يحتوي على معلومات مفصلة عن جميع الأنمي المتواجدة داخل التطبيق ويمنحك القدرة على معرفة آخر الأخبار ويتيح لك مشاركتها مع أصدقائك.

السعر : مجاني

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Wake on Lan

تطبيق Wake on Lan يتيح لك التحكم في أجهزتك الأخرى باستخدام هاتفك الذكي أو حتى ساعتك الذكية التي تعمل بنظام WearOS. يمكنك التحكم في الحاسب الشخصي أو الخادم أو غيرهم من الأجهزة، ومع ذلك هناك الكثير من التفاصيل المفقودة في تعريف هذا التطبيق وللأسف لا توجد مراجعات له حتى الآن. لذا، ننصحكم بتجربته بحذر.

السعر : مجاني

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Daily Spend

تطبيق Daily Spend يحاول مساعدتك في معرفة أين يتم إنفاق أموالك ويحاول أن يتتبع نفقاتك بذكاء شديد. أيضاً سيساعدك على إدارة المصاريف الشخصية من خلال وضع حدود للإنفاق للمساعدة في التحكم في النفقات. التطبيق مجاني تماماً وخالي من الإعلانات ويمكنكم تجربته الآن.

السعر : مجاني