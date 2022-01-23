حلا الترك تطلق فيديو كليب أغنية أنا مجنونة

أطلقت الفنانة البحرينية حلا الترك، على القناة الرسمية لشركة بلاتينيوم ريكوردز في موقع يوتيوب، أغنيةً جديدةً باللهجة العراقية، حملت اسم أنا مجنونة.

وحظيت الأغنية التي طرحت على طريقة الفيديو كليب، بإعجاب عشاق النجمة الشابة، حيث حصدت أكثر من مليون و600 ألف مشاهدة منذ طرحها على يوتيوب قبل 3 أيام.

وتعاونت حلا الترك في هذه الأغنية مع الشاعر شهاب أحمد، والملحن مثيم علاء الدين، والمخرجة نيكول طبال.

وعبّرت الفنانة الشابة عن سعادتها بالأغنية التي أدّتها باللهجة العراقية، وتمنت أن تنال الأغنية الجديدة إعجاب محبيها.

يذكر أنّ حلا الترك تجاوزت حاجز 137 مليون مشاهدة بأغنية ممنوع اللمس، التي لحنها ووزعها ميثم علاء الدين.

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