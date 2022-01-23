الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن “نهاية الوباء”

وأعلن مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، هانس كلوغه، أن المتحور “أوميكرون” الذي قد يصيب 60% من الأوروبيين بحلول مارس، أطلق مرحلة جديدة من وباء كوفيد-19 في المنطقة وقد يقرّب الأزمة الصحية من النهاية.

وقال كلوغه بحسب وكالة “فرانس برس”: “من المحتمل أن تكون المنطقة تقترب من نهاية الوباء”، لكنه حضّ على الحذر من واقع تغيّر الفيروس.