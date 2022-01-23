كاريس بشار تنعى بسام الملا وتشكره على ثقته بها

نشرت الفنانة السورية كاريس بشار على حسابها الرسمي في تويتر، تغريدةً نعت من خلالها المخرج الراحل بسام الملا.

وعبّرت من خلال التغريدة عن حزنها الكبير لوفاة المخرج الذي وثِق بها ومنحها فرصتها الأولى، للظهور كممثلة من خلال مسلسل العبابيد، بالإضافة لمنحها فرصة لا تُعوّض من خلال دور سعدية بمسلسل ليالي الصالحية، وأكدت سعادتها بالعمل معه في سوق الحرير الذي يُعد آخر أعمالها معه.

وشكرت كاريس بشار المخرج الراحل، وقالت إنّه سيظل حياً في ذاكرة الجميع، واختتمت التغريدة بعبارة بسام الملا لروحك الرحمة والسلام.

وتفاعل عشاق النجمة السورية مع التغريدة بشكلٍ كبير، وتمنوا الرحمة للمخرج الراحل، وأعجبوا بوفائها له.

وكان عدد كبير من الفنانين السوريين قد نعوا المخرج بسام الملا، الذي توفي يوم أمس عن عمرٍ يناهز 66 عاماً.

يُذكر أنّ المخرج الراحل يُعد ملك أعمال البيئة الشامية، بعدما قدّم العديد من هذه الأعمال أبرزها باب الحارة، أيام شامية، ليالي الصالحية، والخوالي.

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