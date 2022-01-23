إنتل تستعد لبناء منشأة لصناعة المعالجات بتكلفة 20 مليار دولار أمريكي

كشفت شركة إنتل الأمريكية، عن استعدادها لبناء منشأة جديدة لصناعة المعالجات وأشباه الموصلات في ولاية أوهايو الأمريكية.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ تكلفة بناء هذه المنشأة ستصل لـ20 مليار دولار أمريكي، وأنّها ستقام في مدينة نيو ألباني على مساحة 1000 هكتار، لتكون أكبر منشأة لصناعة المعالجات وأشباه الموصولات في العالم.

ومن المتوقع أن تتألف المنشأة من مصنعين يوفران فرص العمل لحوالي 3000 عامل، وأنّ تكون جاهزة للعمل بحلول العام 2025.

وتسعى إنتل من خلال هذه الشركة لصناعة المعالجات وأشباه الموصلات في أمريكاً عوضاً عن إنتاجها في الصين، خاصةً في ظل النقص الحادث في المعالجات وأشباه الموصلات، الذي شهده العالم بعد انتشار فيروس كورونا.

يُذكر أنّ أزمة المعالجات ونقص الموصلات دفعت عدّة شركات عالمية كسوني وسامسونج لإنشاء مصانع خاصة بها، لإنتاج المعالجات وأشباه الموصلات.

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