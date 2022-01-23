الشرطة الهندية تحقق بنفوق غريب لـ57 سلحفاة

شهدت بحيرة تقع بالقرب من مدينة مومباي الهندية نفوق 57 سلحفاة رفرافية في ظروفٍ غامضة، حيث اكتشف العمال حادثة النفوق بعد انتشار رائحة كريهة في المسطح المائي الواقع في كاليان على مسافة 50 كيلو متر.

وقال أحد الموظفين في منظمة إنقاذ الحيوانات البرية والزواحف، إن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ 6 سلاحف، بينما نفقت 57 سلحفاة أخرى، متوقعاً بأنّ يكون السكان المحليين سمموا السلاحف، لكي لا تأكل الأسماك التي يربونها بشكلٍ غير قانوني في البحيرة.

وأشار إلى أن القيود المفروضة في العالم بسبب كورونا، قد ساهمت في زيادة عدد الأسماك، وبالتالي زيادة السلاحف التي تتغذى عليها الأمر الذي دفع المربين لقتلها

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