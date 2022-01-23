الجزء الثالث من مسلسل “أبو العروسة” سيعرض في هذا التاريخ

كشفت الشركة المنتجة للجزء الثالث من مسلسل “أبو العروسة”، عن موعد عرض الجزء الثالث من العمل الذي يحظى بشعبية كبيرة في مصر.

وتصدر اسم المسلسل الترند، بعد ظهور الإعلانات الترويجية للعمل، والتي دفعت عشاقه للبحث عن موعد عرضه، خاصةً بعد ظهور البرومو الرسمي الذي تضمن أغنية “راجعين” الخاصة بهذا الجزء.

وأشارت الشركة المنتجة، إلى أن الجزء الجديد سيبدأ عرضه على قناة dcm و dcm drama بدءاً من 26 يناير الجاري.

وكان الجزءان الأول والثاني من المسلسل، قد حظيا بنسب مشاهدة عالية لتناوله المشكلات الاجتماعية الموجودة بين الآباء والأبناء نتيجة صراع الأجيال، خاصةً مع التطور الكبير الذي شهده المجتمع المصري في السنوات الماضية.

ومن المتوقع أن يتناول الجزء الثالث فصولاً جديدة من حياة عائلة عبد الحميد وعايدة، وأن يشارك فيه معظم النجوم الذين شاركوا في الجزأين السابقين كسوسن بدر، سيد رجب، نرمين الفقي محمود حجازي، وغيرهم من النجوم.

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