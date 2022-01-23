إليسا تتضامن مع منى زكي وأبطال فيلم “أصحاب ولا أعز”

عبّرت الفنانة اللبنانية إليسا عن أسفها للحملة الضخمة التي يتعرض لها أبطال فيلم “أصحاب ولا أعز”، بعد عرض العمل على منصة نتفليكس.

وقالت الفنانة اللبنانية في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على تويتر، بأنّ ما تراه من انتقادات مؤسفة جداً، وأشارت إلى أن العالم العربي بعيد عن تقبل الآخر واحترام الناس، ووجهت تحية احترام لجميع النجوم المشاركين في هذا المسلسل، وبخاصة الفنانة المصرية منى زكي التي تتعرض لأسوأ حملة، واختتمت التغريدة بعبارة “كل الحب”.

ويتحدث الفيلم عن قصة 7 أصدقاء يقومون بوضع هواتفهم طاولة العشاء، ويقومون بالاستماع لجميع المكالمات الواردة إليهم معاً الأمر الذي يتحول لمجموعة كبيرة من الفضائح، كما أن الفيلم تعرض لهجوم كبير بسبب جرأة بعض المشاهد والألفاظ.

يذكر أنّ فيلم “أصحاب ولا أعز” من بطولة منى زكي، جورج خباز، فؤاد يمين، عادل كرم، نادين لبكي، دايموند عبود، وإياد النصار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية